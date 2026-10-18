«Динамо» — ЦСКА: Тюкавин вывел хозяев вперед

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вывел хозяев вперед в матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ — 1:0.

Голевую передачу Тюкавину отдал Ярослав Гладышев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)

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