Черчесов после поражения «Ахмата» от «Зенита»: «Я так и сказал, что нам не дадут выиграть»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что команде не дали выиграть в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом».

В воскресенье, 18 октября, грозненцы на выезде уступили сине-бело-голубым со счетом 2:3.

«Я так и сказал, что нам не дадут сегодня выиграть», — сказал Черчесов в кулуарах «Газпром Арены» после пресс-конференции.

«Ахмат» с 11 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 23 октября дома сыграет с «Оренбургом».

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