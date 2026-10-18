Судья матча «Зенит» — «Ахмат» показал пять желтых карточек за неспортивное поведение в конце матча

Главный арбитр встречи «Зенит» — «Ахмат» (3:2) Рафаэль Шафеев показал пять желтых карточек за неспортивное поведение в конце матча 11-го тура.

Соответствующая информация имеется в протоколе встречи.

В добавленное время по желтой карточке получили футболисты «Зенита» Денис Адамов, Роман Вега и Александр Соболев. После финального свистка по «горчичнику» получили защитник «Ахмата» Арсен Адамов и защитник «Зенита» Нуралы Алип.

После завершения матча Соболев продолжил выяснять отношения с полузащитником «Ахмата» Калиду Сидибе в подтрибунном помещении.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 11 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 25 октября петербуржцы примут на своем поле махачкалинское «Динамо», а грозненцы 23 октября дома сыграют с «Оренбургом».

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