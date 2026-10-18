«Динамо» — ЦСКА: команды обменялись голами в первом тайме

«Динамо» и ЦСКА обменялись голами в матче 11-го тура РПЛ — 1:1.

На 31-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперед.

В конце первого тайма полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитника Николаса Маричаля в своей штрафной.

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