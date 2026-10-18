Нападающий «Зенита» Джон Джон: «Когда «Ахмат» начал уступать в счете с их стороны пошли нехорошие слова в наш адрес»

Нападающий «Зенита» Джон Джон прокомментировал потасовку в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

— Защитник «Ахмата» сказал неприятные вещи Соболеву. Мы одна семья. Оскорбление одного человека — оскорбление для всех. Когда «Ахмат» начал уступать в счете с их стороны пошли нехорошие слова в наш адрес. Мы всегда друг за друга.

Футболисты команд устроили потасовку в концовке матча. Нападающий «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Ахмата» Калиду Сидибе продолжили выяснять отношения после финального свистка.

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