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Сегодня, 16:20

И.о. главы РПЛ Алаев о паспорте болельщика: «В МФЦ поеду завтра»

Алаев рассказал, что находится в процессе оформления Fan ID
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что находится в процессе оформления Fan ID.

— Вы Fan ID оформили?

— Я отправил заявку.

— В МФЦ пока не ходили?

— Я поеду завтра.

— Большой шум поднялся из-за выступления группы «Би-2» на Суперкубке. Что вы об этом думаете? Что это было, к чему это может привести? (солист группы Лева «Би-2» выступал в шарфе «Спартака» — Прим. «СЭ»)

— Я не понял, зачем это нужно было делать, лишний повод для провокации. Но я не в праве обсуждать решения вокалиста группы «Би-2». Мне кажется это странным. Зачем, если празднует победу другой клуб, лишний раз провоцировать. Мне кажется, это было лишнее.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

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РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
4
3
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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