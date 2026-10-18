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Онопко назвал открытие памятника Симоняну событием для российского и мирового футбола

Онопко назвал открытие памятника Симоняну событием для российского и мирового футбола

Александр Абустин
корреспондент

Тренер сборной России и бывший футболист «Спартака» Виктор Онопко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от открытия памятника Никите Симоняну на стадионе красно-белых.

«Большое событие, правильно, что открыли памятник. Этот человек был очень важен для моей футбольной карьеры. Он был очень добрым, всегда на позитиве. Это событие для всего нашего российского, мирового футбола. Рад, что РФС и «Спартак» открыли сегодня этот памятник. О таких великих людях надо помнить и говорить», — сказал Онопко «СЭ».

Открытие состоялось 18 октября перед домашним матчем «Спартака» с «Рубином» в 11-м туре РПЛ.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке (1963, 1965, 1971).

Симонян ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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Виктор Онопко
Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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