«В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы». Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»
«Локомотив» и «Краснодар» выдали ярчайший матч в 11-м туре РПЛ — 3:3 с четырьмя голами после 70-й минуты. Перестрелка не обошлась и без судейского скандала: в первом тайме удаления избежал защитник железнодорожников Жерзино Ньямси.
Что произошло
Неприятный инцидент случился на 35-й минуте. Ньямси возле своей штрафной грубо сфолил против нападающего «быков» Джона Кордобы. Однако главный арбитр Никита Новиков не показал Жерзино желтую карточку, которая стала бы для него второй, — в итоге нарушитель отыграл весь матч.
В «Краснодаре» на случившееся отреагировали мгновенно.
«Вопросики имеются...» — написали южане в социальных сетях.
По мнению эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, Новиков ошибся в эпизоде.
«Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь», — написал Бобров.
«В руках арбитра наши судьбы»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев свое отношение к произошедшему выразил еще на поле: уходя на перерыв, он что-то гневно высказал судейской бригаде. А после финального свистка признался: ситуация вывела его из себя.
«Важность этого матча огромна. В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы, благополучие наших семей. Когда арбитр не дает вторую желтую карточку, когда весь стадион видел, что это удаление и опасный штрафной... И когда ты в такой ситуации не получаешь ответа, конечно, становишься эмоциональным. От резервного тоже никаких ответов. Он молодой мальчик, который зовет главного, чтобы тот показал мне карточку. Я считаю, это ключевой момент матча, который дорого нам стоил», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
О беседе с судьями Мурад Олегович тоже рассказал.
«Я просто хотел спросить, почему он принял решение, которое было очевидно для всех. Хотел спокойно поговорить, без эмоций, но они отказались разговаривать со мной. Я ничего не делал, хотел спокойно задать вопрос. Говорили же, что вторую карточку в спорных эпизодах может смотреть ВАР. Он ничего не ответил. Они не хотят разговаривать», — признался он.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов судейство тоже не оценил. Но по другой причине — уже к 12-й минуте два центральных защитника в его команде «сели» на желтые карточки.
«Я не понимаю, за что Сесару Монтесу дали желтую карточку. На первых минутах. Какой тогда уровень допустимости борьбы? Агрессивная борьба Ньямси — дается желтая карточка. Сейчас, в конце матча, фол на нашем игроке агрессивный. Почему не желтая? Я хочу понять, почему все непоследовательно», — подчеркнул Галактионов.
Нападающий «Локо» Андрей Мостовой, которого признали лучшим игроком матча, согласился: предупреждения странные.
«Не понял, за что в такой игре на первой минуте Монтесу дали желтую. Думаю, это неправильно. Но ребята сами понимали после этих предупреждений, что нужно будет играть аккуратнее. Кордоба много провоцирует — я говорил, что не нужно вестись», — добавил Мостовой.
Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «быки» с 22 очками — на третьей строчке. В следующем туре 25 октября «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», «Краснодар» днем ранее примет на своем поле «Балтику».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1