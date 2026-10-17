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Локомотив — Краснодар: скандал с неудалением Жерзино Ньямси в матче 11-го тура РПЛ 17 октября 2026: слова Мусаева и Галактионова

Судейство

«В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы». Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»

Артем Белинин
Корреспондент
Джон Кордоба и Никита Новиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «быков» остался недоволен неудалением Ньямси.

«Локомотив» и «Краснодар» выдали ярчайший матч в 11-м туре РПЛ — 3:3 с четырьмя голами после 70-й минуты. Перестрелка не обошлась и без судейского скандала: в первом тайме удаления избежал защитник железнодорожников Жерзино Ньямси.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:3
Краснодар

Что произошло

Неприятный инцидент случился на 35-й минуте. Ньямси возле своей штрафной грубо сфолил против нападающего «быков» Джона Кордобы. Однако главный арбитр Никита Новиков не показал Жерзино желтую карточку, которая стала бы для него второй, — в итоге нарушитель отыграл весь матч.

В «Краснодаре» на случившееся отреагировали мгновенно.

«Вопросики имеются...» — написали южане в социальных сетях.

По мнению эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, Новиков ошибся в эпизоде.

«Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь», — написал Бобров.

«В руках арбитра наши судьбы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев свое отношение к произошедшему выразил еще на поле: уходя на перерыв, он что-то гневно высказал судейской бригаде. А после финального свистка признался: ситуация вывела его из себя.

«Важность этого матча огромна. В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы, благополучие наших семей. Когда арбитр не дает вторую желтую карточку, когда весь стадион видел, что это удаление и опасный штрафной... И когда ты в такой ситуации не получаешь ответа, конечно, становишься эмоциональным. От резервного тоже никаких ответов. Он молодой мальчик, который зовет главного, чтобы тот показал мне карточку. Я считаю, это ключевой момент матча, который дорого нам стоил», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

О беседе с судьями Мурад Олегович тоже рассказал.

«Я просто хотел спросить, почему он принял решение, которое было очевидно для всех. Хотел спокойно поговорить, без эмоций, но они отказались разговаривать со мной. Я ничего не делал, хотел спокойно задать вопрос. Говорили же, что вторую карточку в спорных эпизодах может смотреть ВАР. Он ничего не ответил. Они не хотят разговаривать», — признался он.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов судейство тоже не оценил. Но по другой причине — уже к 12-й минуте два центральных защитника в его команде «сели» на желтые карточки.

«Я не понимаю, за что Сесару Монтесу дали желтую карточку. На первых минутах. Какой тогда уровень допустимости борьбы? Агрессивная борьба Ньямси — дается желтая карточка. Сейчас, в конце матча, фол на нашем игроке агрессивный. Почему не желтая? Я хочу понять, почему все непоследовательно», — подчеркнул Галактионов.

Нападающий «Локо» Андрей Мостовой, которого признали лучшим игроком матча, согласился: предупреждения странные.

«Не понял, за что в такой игре на первой минуте Монтесу дали желтую. Думаю, это неправильно. Но ребята сами понимали после этих предупреждений, что нужно будет играть аккуратнее. Кордоба много провоцирует — я говорил, что не нужно вестись», — добавил Мостовой.

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «быки» с 22 очками — на третьей строчке. В следующем туре 25 октября «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», «Краснодар» днем ранее примет на своем поле «Балтику».

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Мурад Мусаев
Станислав Агкацев
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

Судья не удалил Ньямси и Пальцева и ошибочно засчитал гол «Локомотива»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Иван Обляков

ЦСКА

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 6
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Маркиньос

Спартак

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