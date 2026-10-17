«В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы». Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «быков» остался недоволен неудалением Ньямси.

«Локомотив» и «Краснодар» выдали ярчайший матч в 11-м туре РПЛ — 3:3 с четырьмя голами после 70-й минуты. Перестрелка не обошлась и без судейского скандала: в первом тайме удаления избежал защитник железнодорожников Жерзино Ньямси.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Что произошло

Неприятный инцидент случился на 35-й минуте. Ньямси возле своей штрафной грубо сфолил против нападающего «быков» Джона Кордобы. Однако главный арбитр Никита Новиков не показал Жерзино желтую карточку, которая стала бы для него второй, — в итоге нарушитель отыграл весь матч.

В «Краснодаре» на случившееся отреагировали мгновенно.

«Вопросики имеются...» — написали южане в социальных сетях.

По мнению эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, Новиков ошибся в эпизоде.

«Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь», — написал Бобров.

«В руках арбитра наши судьбы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев свое отношение к произошедшему выразил еще на поле: уходя на перерыв, он что-то гневно высказал судейской бригаде. А после финального свистка признался: ситуация вывела его из себя.

«Важность этого матча огромна. В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы, благополучие наших семей. Когда арбитр не дает вторую желтую карточку, когда весь стадион видел, что это удаление и опасный штрафной... И когда ты в такой ситуации не получаешь ответа, конечно, становишься эмоциональным. От резервного тоже никаких ответов. Он молодой мальчик, который зовет главного, чтобы тот показал мне карточку. Я считаю, это ключевой момент матча, который дорого нам стоил», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

О беседе с судьями Мурад Олегович тоже рассказал.

«Я просто хотел спросить, почему он принял решение, которое было очевидно для всех. Хотел спокойно поговорить, без эмоций, но они отказались разговаривать со мной. Я ничего не делал, хотел спокойно задать вопрос. Говорили же, что вторую карточку в спорных эпизодах может смотреть ВАР. Он ничего не ответил. Они не хотят разговаривать», — признался он.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов судейство тоже не оценил. Но по другой причине — уже к 12-й минуте два центральных защитника в его команде «сели» на желтые карточки.

«Я не понимаю, за что Сесару Монтесу дали желтую карточку. На первых минутах. Какой тогда уровень допустимости борьбы? Агрессивная борьба Ньямси — дается желтая карточка. Сейчас, в конце матча, фол на нашем игроке агрессивный. Почему не желтая? Я хочу понять, почему все непоследовательно», — подчеркнул Галактионов.

Нападающий «Локо» Андрей Мостовой, которого признали лучшим игроком матча, согласился: предупреждения странные.

«Не понял, за что в такой игре на первой минуте Монтесу дали желтую. Думаю, это неправильно. Но ребята сами понимали после этих предупреждений, что нужно будет играть аккуратнее. Кордоба много провоцирует — я говорил, что не нужно вестись», — добавил Мостовой.

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «быки» с 22 очками — на третьей строчке. В следующем туре 25 октября «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», «Краснодар» днем ранее примет на своем поле «Балтику».