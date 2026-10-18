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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин: комментарий о потасовке в концовке матча с «Ахматом»

Ерохин — о потасовке в концовке матча с «Ахматом»: «Это просто эмоции, которые выплеснулись»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин объяснил массовую потасовку в концовке матча 11-го тура чемпионата России с «Ахматом».

18 октября сине-бело-голубые на своем поле обыграли соперника со счетом 3:2. Перед потасовкой с участием игроков обеих команд произошла стычка между Александром Соболевым из «Зенита» и Калиду Сидибе из «Ахмата».

«Что произошло в конце? Почему возникла потасовка? Контекста не знаю, но какое-то напряжение сказалось, которое складывалось по ходу матча. И в конце такая нервная концовка. Думаю, это просто эмоции, которые выплеснулись», — сказал Ерохин.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

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Александр Ерохин
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ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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