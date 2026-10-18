Ерохин — о потасовке в концовке матча с «Ахматом»: «Это просто эмоции, которые выплеснулись»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин объяснил массовую потасовку в концовке матча 11-го тура чемпионата России с «Ахматом».

18 октября сине-бело-голубые на своем поле обыграли соперника со счетом 3:2. Перед потасовкой с участием игроков обеих команд произошла стычка между Александром Соболевым из «Зенита» и Калиду Сидибе из «Ахмата».

«Что произошло в конце? Почему возникла потасовка? Контекста не знаю, но какое-то напряжение сказалось, которое складывалось по ходу матча. И в конце такая нервная концовка. Думаю, это просто эмоции, которые выплеснулись», — сказал Ерохин.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max