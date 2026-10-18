Семак потребовал наказать виновника потасовки с «Ахматом»: «Это не по-мужски»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о произошедшем в конце матча с «Ахматом» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

Футболисты обеих команд устроили потасовку. Нападающий «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Ахмата» Калиду Сидибе продолжили выяснять отношения после финального свистка.

«Постараемся найти видео, чтобы тот человек, из-за которого все началось, как раз и получил наказание. Я прекрасно понимаю ребят, поэтому, на мой взгляд, то, что сделал этот человек, — это не по-мужски абсолютно.

Я думаю, что нормальный мужчина так и должен отвечать на такого рода провокации. К сожалению, в футболе другие правила, но бывают и такие люди, к сожалению. Я имею в виду того, из-за кого все это началось», — сказал Семак на пресс-конференции после матча.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 11 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 25 октября петербуржцы примут на своем поле махачкалинское «Динамо», а грозненцы 23 октября дома сыграют с «Оренбургом».

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