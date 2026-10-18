«Динамо» — ЦСКА: арбитр показал Луневу красную карточку, но затем отменил свое решение

Главный арбитр матча «Динамо» ЦСКА Андрей Прокопов показал красную карточку голкиперу бело-голубых Андрею Луневу, но затем изменил свое решение в 11-м туре РПЛ — 1:0.

Судья сначала удалил Лунева после контакта с нападающим ЦСКА Кириллом Глебовым, но после подсказки помощников отменил красную карточку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)

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