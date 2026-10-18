Тренер «Ахмата» Черчесов о потасовке в матче с «Зенитом»: «Тренер должен быть глухой и слепой»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о том, почему в конце матча с «Зенитом» (2:3) в 11-м туре РПЛ возникла потасовка на поле.

— У вас есть понимание, почему команды устроили потасовку в конце матча?

— Тренер должен быть глухой и слепой. Я не видел ничего и не слышал. Другое дело, раз вы этот вопрос задали: вот, последний момент, идет борьба головой, наш играет в голову, их не втыкается в голову нашего. Какой-то спорный мяч. Я в футбол не играл, никогда, не могу понять? Наш играет головой, а тот бьет ему в голову. Какой спорный мяч? Наш играет. Спорный мяч — это когда оба идут к мячу.

Вот поэтому такие вещи и происходят. Дал бы штрафной — ничего бы не было. Но не дал. Дал желтую карточку мне. Так безболезненнее. Вот поэтому такие и происходят нюансы, — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 11 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 25 октября петербуржцы примут на своем поле махачкалинское «Динамо», а грозненцы 23 октября дома сыграют с «Оренбургом».

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