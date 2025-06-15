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Агаларов: «Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гамид Агаларов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

— Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?

— Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.

— Смело.

— А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— Артем для тебя — хороший футбольный пример?

— Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе.

Гамид Агаларов.«Зимой 2022-го было много предложений из Европы, а уже летом их не стало». Интервью Гамида Агаларова

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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Артем Дзюба
Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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