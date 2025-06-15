Агаларов: «Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

— Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?

— Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.

— Смело.

— А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— Артем для тебя — хороший футбольный пример?

— Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе.

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.