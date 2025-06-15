Агаларов: «Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.
— Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?
— Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.
— Смело.
— А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.
— Артем для тебя — хороший футбольный пример?
— Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе.
19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1