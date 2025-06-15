Агаларов о словах Дзюбы про Махачева: «Надо будет узнать, что думает Ислам»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

— Дзюба, кстати, в этом году сделал яркое заявление про Махачева. Сказал, что сможет его победить, если Ислам будет весить 70 килограммов. Что думаешь?

— Я слышал. Но он же внес поправку про вес. Сказал, что если Махачев будет весить 70 килограммов, то у него есть шансы. Надо понимать, что человек, который в обычной жизни весит 85 кило и сгоняет 15, не может показать ту силу и мощь, которую демонстрирует в день боя. Перед выходом в октагон есть еще день, чтобы набрать немного обратно. Поэтому ни один боец не выступает в том весе, в котором выходит на взвешивание. В любом случае этот бой [между Дзюбой и Махачевым] все равно увидеть нереально. Даже представить сложно!

— Ислама не спрашивал про это? Он к вам на матчи часто заглядывает.

— Кстати, надо будет узнать, что он думает по этому поводу! Самому интересно стало.