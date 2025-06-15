Агаларов: «Я способен снова стать лучшим бомбардиром лиги»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своих амбициях.

— Ты говорил, что хочешь закрепиться в статусе лучшего бомбардира лиги. Это реально?

— Конечно. Я знаю, что на это способен. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий. Уверен в этом.

— Даже в лиге, где есть такие топы, как Кордоба и Угальде?

— Но и тогда, в сезоне-2021/22, было непросто. Смолов в хорошей форме, Дзюба еще играл в «Зените», Кассьерра проводил классный сезон в «Сочи». Плюс Малком и Клаудиньо. В том году мне все давалось легко, хотя, с другой стороны, это тоже было непросто. Во второй части чемпионата, кстати, все голы забивал после 80-й минуты.

— Да и стать лучшим бомбардиром РПЛ в «Уфе» тяжелее, чем в «Зените» или другом топ-клубе.

— Да! Я до сих пор не понимаю людей, которые говорят: «В том сезоне все играли на Агаларова». А на кого еще играть, если я центральный нападающий? В футболе ведь и нужно довести мяч до нападающего, чтобы он забил гол.

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов.