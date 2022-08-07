Футбольный Live по итогам тура РПЛ — в 20.00

Обсуждаем на канале «Вышли!» события 4-го тура РПЛ с Леонидом Волотко, Севастианом Терлецким и Артемом Калининым: красивые победы «Спартака» и ЦСКА, кошмарный старт «Локомотива», ничья «Зенита» в Грозном с травмой Клаудиньо. А на следующей неделе суперматч «Зенит» — ЦСКА!

Начало — в 20.00 мск.