Защитник «Торпедо» Нетфуллин: «Упадническим настроение не назвал бы, но оно неудовлетворительное»

Защитник «Торпедо» Рафиль Нетфуллин подвел итоги поражения от «Химок» (1:3) в матче 4-го тура РПЛ.

— Честно говоря, даже слов нет. Эпизодами игра давалась, но мы не реализовали несколько хороших моментов, а потом пропустили подряд два мяча.

— Что делать с центром обороны? Во втором тайме оба мяча нам забили практически из вратарской...

— Когда ты пропускаешь трижды, то сложно быть довольным действиями команды в обороне. У нас тяжелый период, его нужно пережить и продолжать работать. Никаких оправданий быть не может. Прямо сейчас сказать, что делать с центром обороны — сложно, сначала нужно разобрать моменты, после которых мы пропускали.

— Ты сам комфортно себя чувствуешь в центре обороны? Все-таки ты, в первую очередь, опорный полузащитник...

— Я даже не знаю, какая позиция для меня сейчас основная. На установке тебе говорят, где ты будешь играть, и моя работа состоит в том, чтобы выходить на поле и приносить команде пользу там, где меня поставят.

— Можно ли констатировать, что настроение в команде после этого матча стало упадническим?

— Упадническим я бы его не назвал, но оно неудовлетворительное, это точно. Сейчас нам нужно достать из себя все внутренние резервы, которые есть, и исправлять положение в турнирной таблице. Сезон РПЛ не такой длинный, как может казаться сейчас, поэтому уже в ближайшее время мы обязаны начать набирать очки.