Защитник «Торпедо» Нетфуллин: «Упадническим настроение не назвал бы, но оно неудовлетворительное»
Защитник «Торпедо» Рафиль Нетфуллин подвел итоги поражения от «Химок» (1:3) в матче 4-го тура РПЛ.
— Честно говоря, даже слов нет. Эпизодами игра давалась, но мы не реализовали несколько хороших моментов, а потом пропустили подряд два мяча.
— Что делать с центром обороны? Во втором тайме оба мяча нам забили практически из вратарской...
— Когда ты пропускаешь трижды, то сложно быть довольным действиями команды в обороне. У нас тяжелый период, его нужно пережить и продолжать работать. Никаких оправданий быть не может. Прямо сейчас сказать, что делать с центром обороны — сложно, сначала нужно разобрать моменты, после которых мы пропускали.
— Ты сам комфортно себя чувствуешь в центре обороны? Все-таки ты, в первую очередь, опорный полузащитник...
— Я даже не знаю, какая позиция для меня сейчас основная. На установке тебе говорят, где ты будешь играть, и моя работа состоит в том, чтобы выходить на поле и приносить команде пользу там, где меня поставят.
— Можно ли констатировать, что настроение в команде после этого матча стало упадническим?
— Упадническим я бы его не назвал, но оно неудовлетворительное, это точно. Сейчас нам нужно достать из себя все внутренние резервы, которые есть, и исправлять положение в турнирной таблице. Сезон РПЛ не такой длинный, как может казаться сейчас, поэтому уже в ближайшее время мы обязаны начать набирать очки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
5
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
7
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
14
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0