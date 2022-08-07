Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:23

Защитник «Торпедо» Нетфуллин: «Упадническим настроение не назвал бы, но оно неудовлетворительное»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Торпедо» Рафиль Нетфуллин подвел итоги поражения от «Химок» (1:3) в матче 4-го тура РПЛ.

— Честно говоря, даже слов нет. Эпизодами игра давалась, но мы не реализовали несколько хороших моментов, а потом пропустили подряд два мяча.

— Что делать с центром обороны? Во втором тайме оба мяча нам забили практически из вратарской...

— Когда ты пропускаешь трижды, то сложно быть довольным действиями команды в обороне. У нас тяжелый период, его нужно пережить и продолжать работать. Никаких оправданий быть не может. Прямо сейчас сказать, что делать с центром обороны — сложно, сначала нужно разобрать моменты, после которых мы пропускали.

— Ты сам комфортно себя чувствуешь в центре обороны? Все-таки ты, в первую очередь, опорный полузащитник...

— Я даже не знаю, какая позиция для меня сейчас основная. На установке тебе говорят, где ты будешь играть, и моя работа состоит в том, чтобы выходить на поле и приносить команде пользу там, где меня поставят.

— Можно ли констатировать, что настроение в команде после этого матча стало упадническим?

— Упадническим я бы его не назвал, но оно неудовлетворительное, это точно. Сейчас нам нужно достать из себя все внутренние резервы, которые есть, и исправлять положение в турнирной таблице. Сезон РПЛ не такой длинный, как может казаться сейчас, поэтому уже в ближайшее время мы обязаны начать набирать очки.

Источник: https://torpedo.ru/news/44302/
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
В шахматном мире России присудили разгромную победу над Украиной. Аркадий Дворкович выиграл президентские выборы FIDE
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» в лидерах и другие матчи
РПЛ, расписание 4-го тура: «Спартак» и ЦСКА ушли вперед, «Динамо» обыграло «Крылья Советов» и другие матчи
«Динамо» в гостях победило «Крылья Советов»
Черная полоса «Торпедо», сын Юрана и дубль Долгова: кадры домашнего матча москвичей в Химках
«Крылья Советов» — «Динамо»: все голы матча
Экс-тренер «Торпедо» Игнатьев считает, что некоторые игроки клуба не соответствуют уровню РПЛ
«Крылья Советов» — «Динамо»: Грулев увеличил преимущество гостей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо»: все голы матча

Футбольный Live по итогам тура РПЛ — в 20.00
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости