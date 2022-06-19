Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:07

Агент Гурцкая назвал спортивного директора «Спартака» Каттани аферистом

Читать «СЭ» в
Тимур Гурцкая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал аферистом спортивного директора «Спартака» Луку Каттани.

«Каттани — это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос. Он на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, не только он такой», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «У Кузьмича».

Лука Каттани. Каттани — о выборе нового тренера «Спартака»: «Если Абаскаль провалится, я уйду вместе с ним»

Ранее бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани.

14 июля на пресс-конференции Каттани сообщил, что если новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провалится, то он уйдет вместе с ним.

Каттани стал спортивным директором красно-белых в декабре 2021 года.

По итогам сезона РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Тимур Гурцкая
10
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
«Кто мы? Мясо!» Новый тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке вспомнил легендарную фразу
Источник: новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон
Абаскаль: «На мой взгляд, возраст никакой роли не играет»
Абаскаль — о философии футбола: «Нужно доминировать на поле»
Абаскаль: «Спартак» — это большой клуб, который знают во всем мире»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жуков: «Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости