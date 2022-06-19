Агент Гурцкая назвал спортивного директора «Спартака» Каттани аферистом

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал аферистом спортивного директора «Спартака» Луку Каттани.

«Каттани — это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос. Он на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, не только он такой», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «У Кузьмича».

Ранее бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани.

14 июля на пресс-конференции Каттани сообщил, что если новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провалится, то он уйдет вместе с ним.

Каттани стал спортивным директором красно-белых в декабре 2021 года.

По итогам сезона РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.