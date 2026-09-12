«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ

«Зенит» и московский «Локомотив» встретятся в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет тестовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Предматчевая студия начнется в 15.30 мск. Кроме того, эфир можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Зенит» после семи туров набрал 12 очков и занимает пятое место. В предыдущем матче петербуржцы дома уступили ЦСКА (1:2).

«Локомотив» имеет 6 очков и идет 13-м. В прошлом туре железнодорожники одержали первую победу в чемпионате, обыграв «Балтику» (1:0).

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