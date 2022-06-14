Каттани: «Уйду ли я вместе с Абаскалем, если у него не получится? Конечно. Или еще раньше. Это моя ответственность»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что готов покинуть клуб в случае, если новый главный тренер команды Гильермо Абаскаль потерпит неудачу.

«Это моя ответственность. В случае ошибки это будет моя ответственность. Уйду ли я вместе с Абаскалем? Конечно. Или еще раньше. Я уже понял, как здесь все работает. С первого дня все говорили, что я уйду. Любое решение, которое я здесь принимаю — всегда риск. Даже решение поднять ручку над столом. У меня нет вопросов к возрасту Абаскаля. Тедеско пришел сюда в 34 и стал одним из лучших.

Я Абаскаля назвал одним из самых многообещающих в Европе. «Спартак» важен и интересен даже без еврокубков. Даже очень интересен. Не могу сказать, что для всех, но это так», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня — на следующий день после ухода предыдущего тренера, Паоло Ваноли. До московского клуба 33-летний испанец работал в «Базеле».