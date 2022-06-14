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Каттани: «Уйду ли я вместе с Абаскалем, если у него не получится? Конечно. Или еще раньше. Это моя ответственность»

Спортивный директор «Спартака» Каттани готов покинуть клуб, если новый тренер команды потерпит неудачу
Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что готов покинуть клуб в случае, если новый главный тренер команды Гильермо Абаскаль потерпит неудачу.

«Это моя ответственность. В случае ошибки это будет моя ответственность. Уйду ли я вместе с Абаскалем? Конечно. Или еще раньше. Я уже понял, как здесь все работает. С первого дня все говорили, что я уйду. Любое решение, которое я здесь принимаю — всегда риск. Даже решение поднять ручку над столом. У меня нет вопросов к возрасту Абаскаля. Тедеско пришел сюда в 34 и стал одним из лучших.

Я Абаскаля назвал одним из самых многообещающих в Европе. «Спартак» важен и интересен даже без еврокубков. Даже очень интересен. Не могу сказать, что для всех, но это так», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня — на следующий день после ухода предыдущего тренера, Паоло Ваноли. До московского клуба 33-летний испанец работал в «Базеле».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Лука Каттани
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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