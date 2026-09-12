«Факел» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ

«Факел» и «Балтика» сыграют в 8-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 12 сентября. Встреча пройдет в Воронеже. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)

Следить за ходом и результатом встречи «Факел» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 13.55 мск.

«Факел» после семи туров набрал 2 очка и занимает 16-е место. В предыдущем туре воронежцы уступили «Ростову» (1:3).

«Балтика» набрала 10 очков и идет седьмой. В предыдущем матче калининградцы дома проиграли «Локомотиву» (0:1).

РПЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции и последние новости чемпионата России