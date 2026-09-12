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Факел — Балтика: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 12 сентября 2026

«Факел» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Факел» и «Балтика» сыграют в 8-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 12 сентября. Встреча пройдет в Воронеже. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Балтика

Следить за ходом и результатом встречи «Факел» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 13.55 мск.

«Факел» после семи туров набрал 2 очка и занимает 16-е место. В предыдущем туре воронежцы уступили «Ростову» (1:3).

«Балтика» набрала 10 очков и идет седьмой. В предыдущем матче калининградцы дома проиграли «Локомотиву» (0:1).

РПЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции и последние новости чемпионата России

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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