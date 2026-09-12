«Динамо» встретило Казимира в караваем в аэропорту: «Все процедуры уже пройдены, можно не переживать»

Пресс-служба «Динамо» показало видео встречи полузащитника Жозуэ Казимира в московском аэропорту.

Также бело-голубые пошутили о предыдущих встречах игроков — в летнее трансферное окно в Москве аналогично встретили эквадорца Гонсало Плату и бразильца Матеуса Мартинса, трансферы которых затем сорвались после медосмотра.

«Все процедуры уже пройдены. Поэтому можно не переживать», — говорится в сообщении под видео.

«Динамо» объявило об аренде Казимира из «Осера» 10 сентября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа.

Казимир выступал за «Осер» с лета 2025 года и забил за команду 1 гол в 33 матчах во всех турнирах. Он провел три матча на ЧМ-2026 за сборную Гаити.