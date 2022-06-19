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Гаранин может не занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии

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Бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин, вероятно, де-юре не сможет возглавить «Сочи». Ранее сообщалось, что Гаранин возглавит клуб после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

По информации «РБ Спорт», «Сочи» скорее всего не сможет заявить специалиста как главного тренера. Причина в том, что сейчас Гаранин заканчивает обучение на тренерскую лицензию категории А, тогда как регламент РПЛ позволяет возглавлять клубы только имеющим или обучающимся на лицензию категории Pro. По документам, чтобы поступить на следующее обучение, должно пройти не менее года после предыдущего. Возможный вариант назначения Гаранина де-юре главным тренером «Сочи» — разрешение от РФС начать учебу на категорию Pro раньше, чем обязывает регламент.

Под руководством Гаранина «Енисей» в минувшем сезоне занял пятое место в Олимп ФНЛ и дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Сочи» в прошедшем сезоне занял второе место в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-garanin-skoree-vsego-ne-budet-de-yure-glavny-m-trenerom-sochi/
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