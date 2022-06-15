Экс-игрок «Спартака» Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдет — «Спартак» не развалиться, мир не перевернется. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоевывать медали. А Каттани, которого привезли из заграницы — это популизм. Руководство не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить» — приводит слова Мирзояна «РБК Спорт».

14 июля на пресс-конференции Каттани сообщил, что если новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провалится, то он уйду вместе с ним.

Абаскаль возглавил команду 10 июня — на следующий день после ухода предыдущего тренера, Паоло Ваноли. До московского клуба 33-летний испанец работал в «Базеле».

Каттани стал спортивным директором клуба «Спартак» в декабре 2021 года.