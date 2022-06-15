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Экс-игрок «Спартака» Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдет — «Спартак» не развалиться, мир не перевернется. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоевывать медали. А Каттани, которого привезли из заграницы — это популизм. Руководство не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить» — приводит слова Мирзояна «РБК Спорт».

14 июля на пресс-конференции Каттани сообщил, что если новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провалится, то он уйду вместе с ним.

Абаскаль возглавил команду 10 июня — на следующий день после ухода предыдущего тренера, Паоло Ваноли. До московского клуба 33-летний испанец работал в «Базеле».

Каттани стал спортивным директором клуба «Спартак» в декабре 2021 года.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62a98ad29a79471ee6344adb?from=newsfeed
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Александр Мирзоян
Лука Каттани
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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