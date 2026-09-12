Никите Симоняну установят памятник на домашнем стадионе «Спартака»
«Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе красно-белых, сообщает первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.
«К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу.
Он будет не только в этом году, но и станет традиционным в память о Никите Павловиче. Что касается планов по столетию, то на стадионе «Спартака» будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает «Спартак», мы тоже принимаем участие. 12 октября — на кладбище. Также мы планируем премию имени Никиты Павловича, в ней будет девять номинаций, так как он играл под девятым номером. Приглашены также иностранные футболисты, но это именно 12 октября, в день столетия Никиты Павловича. Также планируется турнир ветеранов, посвященный олимпийским чемпионам 1956 года», — цитирует Мирзояна ТАСС.
12 октября Симоняну могло исполниться 100 лет.
Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Вместе с красно-белыми он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Симонян забил 160 голов и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом 1956 года.
После завершения игровой карьеры Симонян работал главным тренером «Спартака», «Арарата», «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством «Спартак» дважды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны, а «Арарат» в 1973 году выиграл чемпионат и Кубок СССР.
Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0