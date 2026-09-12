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Никите Симоняну установят памятник на домашнем стадионе «Спартака»

Никите Симоняну установят памятник на домашнем стадионе «Спартака»

Сергей Ярошенко

«Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе красно-белых, сообщает первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

«К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу.

Он будет не только в этом году, но и станет традиционным в память о Никите Павловиче. Что касается планов по столетию, то на стадионе «Спартака» будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает «Спартак», мы тоже принимаем участие. 12 октября — на кладбище. Также мы планируем премию имени Никиты Павловича, в ней будет девять номинаций, так как он играл под девятым номером. Приглашены также иностранные футболисты, но это именно 12 октября, в день столетия Никиты Павловича. Также планируется турнир ветеранов, посвященный олимпийским чемпионам 1956 года», — цитирует Мирзояна ТАСС.

12 октября Симоняну могло исполниться 100 лет.

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Вместе с красно-белыми он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Симонян забил 160 голов и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом 1956 года.

После завершения игровой карьеры Симонян работал главным тренером «Спартака», «Арарата», «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством «Спартак» дважды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны, а «Арарат» в 1973 году выиграл чемпионат и Кубок СССР.

Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

Источник: ТАСС
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Никита Симонян
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
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Зенит

 6
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 5
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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

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 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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