Никите Симоняну установят памятник на домашнем стадионе «Спартака»

«Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе красно-белых, сообщает первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

«К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу.

Он будет не только в этом году, но и станет традиционным в память о Никите Павловиче. Что касается планов по столетию, то на стадионе «Спартака» будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает «Спартак», мы тоже принимаем участие. 12 октября — на кладбище. Также мы планируем премию имени Никиты Павловича, в ней будет девять номинаций, так как он играл под девятым номером. Приглашены также иностранные футболисты, но это именно 12 октября, в день столетия Никиты Павловича. Также планируется турнир ветеранов, посвященный олимпийским чемпионам 1956 года», — цитирует Мирзояна ТАСС.

12 октября Симоняну могло исполниться 100 лет.

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Вместе с красно-белыми он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Симонян забил 160 голов и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом 1956 года.

После завершения игровой карьеры Симонян работал главным тренером «Спартака», «Арарата», «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством «Спартак» дважды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны, а «Арарат» в 1973 году выиграл чемпионат и Кубок СССР.

Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.