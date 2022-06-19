Жуков: «Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил трансферную политику «Спартака».

«Спартак» подпишет Зиньковского? Очень хорошо, он мне нравится. Я буду только рад. Кофрие уйдет? Пусть это произойдет как можно быстрее. Кофрие — игрок не уровня «Спартака». Уход Жиго? Ничего, переживем", — сказал Жуков «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» может продать Кофрие.

25-летний Кофрие перешел в «Спартак» в августе 2021 года из бельгийского «Сент-Труйдена». В прошлом сезоне он провел 24 матча за красно-белых и сделал одну голевую передачу.