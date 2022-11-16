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Агент Языджи и Гбамена: «Многие футболисты боятся приезжать в Россию, но это ошибка»

Мария Гусева
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Агент экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена Адем Чебеджи оценил уровень РПЛ.

«Я люблю вашу лигу, в ней есть характер. Хоть санкции УЕФА и оказывают негативное влияние, но я думаю, что все это продлится недолго. Россия — страна, которая придает большое значение футболу и заслуживает гораздо более качественных легионеров. Москва — потрясающий гостеприимный город. Многие футболисты боятся сюда приезжать, как и в Турцию, но это ошибка», — цитирует Metaratings агента.

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Полузащитник провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Жан-Филипп Гбамен играл за армейцев также во второй половине сезона-2021/22. Хавбек провел за ЦСКА 13 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-yazydzhi-i-gbamena-mnogie-futbolisty-boyatsya-priezzhat-v-rossiyu-no-eto-oshibka-1415209/
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ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
Юсуф Языджи
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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