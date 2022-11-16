Агент Языджи и Гбамена: «Многие футболисты боятся приезжать в Россию, но это ошибка»

Агент экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена Адем Чебеджи оценил уровень РПЛ.

«Я люблю вашу лигу, в ней есть характер. Хоть санкции УЕФА и оказывают негативное влияние, но я думаю, что все это продлится недолго. Россия — страна, которая придает большое значение футболу и заслуживает гораздо более качественных легионеров. Москва — потрясающий гостеприимный город. Многие футболисты боятся сюда приезжать, как и в Турцию, но это ошибка», — цитирует Metaratings агента.

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Полузащитник провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Жан-Филипп Гбамен играл за армейцев также во второй половине сезона-2021/22. Хавбек провел за ЦСКА 13 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.