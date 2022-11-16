Источник: «Фламенго» и Айртон согласовали условия контракта и ждут ответа «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго» на постоянной основе. Клуб и игрок согласовали все условия соглашения, пишет журналист Хулио Мигель.

Теперь стороны ждут ответа от «Спартака», которому принадлежат права на 25-летнего игрока.

Арендное соглашение защитника рассчитано до 31 декабря и включает обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.