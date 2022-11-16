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Сегодня, 22:06

Источник: «Фламенго» и Айртон согласовали условия контракта и ждут ответа «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Айртон.
Фото ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго» на постоянной основе. Клуб и игрок согласовали все условия соглашения, пишет журналист Хулио Мигель.

Теперь стороны ждут ответа от «Спартака», которому принадлежат права на 25-летнего игрока.

Арендное соглашение защитника рассчитано до 31 декабря и включает обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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