ФСИН предоставит Кокорину беговую дорожку в случае рекомендации врачей "Зенита"

ФСИН России готова предоставить нападающему "Зенита" Александру Кокорину беговую дорожку и другие средства для реабилитации, если врачи клуба из Санкт-Петербурга предоставят соответствующие рекомендации в письменном виде.

- Спортсмены же по-другому оценивают работоспособность своей ноги, суставов, мышц, - приводит "РИА Новости" слова замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой. - Речь как раз шла о том, что Кокорину нужна реабилитация. Кстати, во ФСИН России подтвердили, что дадут ему беговую дорожку, что обеспечат его и другими средствами, если спортивные врачи "Зенита" составят письменную соответствующую рекомендацию.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" - к полутора годам.

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