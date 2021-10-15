Ларссон: «Обо мне писали много чуши в прессе. Понимаю, что не показываю свой уровень. Хочу забивать за «Спартак» в каждом матче»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил о желании прервать свою безголевую серию.
«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Все, что там писали, — чушь, понятия не имею, откуда это берется. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин. Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом. Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче против «Динамо».
Сейчас все отлично. Было не особо весело наблюдать за матчами со стороны и не играть, но я как следует работал с тренером по индивидуальной программе, чтобы снова набрать форму. Теперь я в порядке, к тому же семья рядом. Теперь они здесь, а я полон сил, чтобы вернуться на поле и отдать в ближайших матчах за «Спартак» все, что могу» , — сказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.
В сезоне-2021/22 Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями.
Методология
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SAM
ВПЕРЁД СПАРТАК!
15.10.2021
Славомудр Приморский
"Мне пришлось оторваться от грудничка, и из-за разлуки я не мог сосредоточиться на работе"... Это что - слова малолетней мамашки-овуляшки? На мужика и тем более на профессионального футболиста как-то не похоже. Ему самому не стыдно было произносить такую ересь? Или он заразился от аниматора-нитудеськи, который скучал в России по пирожкам любимой бабушки? )))
15.10.2021
Славомудр Приморский
Он поскромничал. Жди покер )
15.10.2021
Viktor
"...забить один или даже два гола..." - то есть хет-трик можно не ждать?)))
15.10.2021
dir.sorev
свои же и писали,джо.. думай
15.10.2021