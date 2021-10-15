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Ларссон: «Обо мне писали много чуши в прессе. Понимаю, что не показываю свой уровень. Хочу забивать за «Спартак» в каждом матче»

15:58
Джордан Ларссон. Фото Instagram
Джордан Ларссон. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил о желании прервать свою безголевую серию.

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Все, что там писали, — чушь, понятия не имею, откуда это берется. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин. Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом. Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче против «Динамо».

Сейчас все отлично. Было не особо весело наблюдать за матчами со стороны и не играть, но я как следует работал с тренером по индивидуальной программе, чтобы снова набрать форму. Теперь я в порядке, к тому же семья рядом. Теперь они здесь, а я полон сил, чтобы вернуться на поле и отдать в ближайших матчах за «Спартак» все, что могу» , — сказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.

В сезоне-2021/22 Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24542172/

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Иван Торопцев все материалы автора

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  • SAM

    ВПЕРЁД СПАРТАК!

    15.10.2021

  • Славомудр Приморский

    "Мне пришлось оторваться от грудничка, и из-за разлуки я не мог сосредоточиться на работе"... Это что - слова малолетней мамашки-овуляшки? На мужика и тем более на профессионального футболиста как-то не похоже. Ему самому не стыдно было произносить такую ересь? Или он заразился от аниматора-нитудеськи, который скучал в России по пирожкам любимой бабушки? )))

    15.10.2021

  • Славомудр Приморский

    Он поскромничал. Жди покер )

    15.10.2021

  • Viktor

    "...забить один или даже два гола..." - то есть хет-трик можно не ждать?)))

    15.10.2021

  • dir.sorev

    свои же и писали,джо.. думай

    15.10.2021