Ларссон: «Обо мне писали много чуши в прессе. Понимаю, что не показываю свой уровень. Хочу забивать за «Спартак» в каждом матче»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил о желании прервать свою безголевую серию.

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Все, что там писали, — чушь, понятия не имею, откуда это берется. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин. Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом. Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче против «Динамо».



Сейчас все отлично. Было не особо весело наблюдать за матчами со стороны и не играть, но я как следует работал с тренером по индивидуальной программе, чтобы снова набрать форму. Теперь я в порядке, к тому же семья рядом. Теперь они здесь, а я полон сил, чтобы вернуться на поле и отдать в ближайших матчах за «Спартак» все, что могу» , — сказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.

В сезоне-2021/22 Ларссон провел 11 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями.