Ларссон — о 95-летии Симоняна: «В матче с «Динамо» сделаю все, чтобы он мной гордился»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что намерен проявить себя в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» и порадовать легенду красно-белых Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 95 лет.
«Я сделаю все, чтобы Симонян мной гордился. Думаю, многие сейчас во мне разочарованы, я очень хочу изменить это начиная со следующего дерби», — сказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 16 октября. Начало — в 19.00 (мск).
В сезоне-2021/22 Ларссон провел 11 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
alex K
верится с трудом пока раскачается
15.10.2021