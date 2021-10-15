Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что намерен проявить себя в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» и порадовать легенду красно-белых Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 95 лет.

«Я сделаю все, чтобы Симонян мной гордился. Думаю, многие сейчас во мне разочарованы, я очень хочу изменить это начиная со следующего дерби», — сказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 16 октября. Начало — в 19.00 (мск).

В сезоне-2021/22 Ларссон провел 11 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.