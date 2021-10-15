В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном уходе Талалаева
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба в случае поражения в игре 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». О такой возможности сообщил «Матч ТВ».
«Он не уйдет, а «Ахмат» обыграет «Химки». Это написали, чтобы накалить обстановку в преддверии матча», — сказал Айдамиров «СЭ».
Матч «Химки» — «Ахмат» состоится 17 октября, начало — в 16.30 (мск). Команда из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице с 12 очками в 10 матчах.
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