В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном уходе Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба в случае поражения в игре 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». О такой возможности сообщил «Матч ТВ».

«Он не уйдет, а «Ахмат» обыграет «Химки». Это написали, чтобы накалить обстановку в преддверии матча», — сказал Айдамиров «СЭ».

Матч «Химки» — «Ахмат» состоится 17 октября, начало — в 16.30 (мск). Команда из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице с 12 очками в 10 матчах.