Защитник «Локомотива» Монтес о матче с «Динамо»: «Нужно все-таки уже одержать первую победу в РПЛ»
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 6-м туре РПЛ.
Игра состоится в субботу, 29 августа, на стадионе «РДЖ Арена» в Москве. Начало матча — в 20.00 по местному времени.
«Хороший соперник, мы их знаем, уже не раз с ними играли. Представляем, что это будет за матч. Играем дома. Нужно все-таки уже одержать первую победу в своих стенах и продолжать дальше работать», — приводит слова Монтеса пресс-служба железнодорожников.
«Локомотив» после пяти туров с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это повторение худшего старта в чемпионатах России в истории железнодорожников.
Источник: ФК «Локомотив»
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|5
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|0
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|
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|5
|4
|0
|1
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|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
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|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
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|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
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Ахмат
|3
|1
|0
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