Защитник «Локомотива» Монтес о матче с «Динамо»: «Нужно все-таки уже одержать первую победу в РПЛ»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

Игра состоится в субботу, 29 августа, на стадионе «РДЖ Арена» в Москве. Начало матча — в 20.00 по местному времени.

«Хороший соперник, мы их знаем, уже не раз с ними играли. Представляем, что это будет за матч. Играем дома. Нужно все-таки уже одержать первую победу в своих стенах и продолжать дальше работать», — приводит слова Монтеса пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» после пяти туров с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это повторение худшего старта в чемпионатах России в истории железнодорожников.