Защитник «Динамо» Даса считает Захаряна футболистом уровня стартового состава «Челси»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.

«Захарян — очень качественный игрок, талант. Знаю, что «Челси» хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе лондонцев. Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», — приводит «РБ Спорт» слова Дасы.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».