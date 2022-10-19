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Защитник «Динамо» Даса считает Захаряна футболистом уровня стартового состава «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.

«Захарян — очень качественный игрок, талант. Знаю, что «Челси» хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе лондонцев. Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», — приводит «РБ Спорт» слова Дасы.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-li-dasa-zaharyan-igral-by-v-startovom-sostave-v-chelsi/
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