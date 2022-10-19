Защитник «Динамо» Даса считает Захаряна футболистом уровня стартового состава «Челси»
Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.
«Захарян — очень качественный игрок, талант. Знаю, что «Челси» хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе лондонцев. Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», — приводит «РБ Спорт» слова Дасы.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».
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Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
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|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
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|23.10
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|
Ахмат – Торпедо
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