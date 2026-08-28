Источник: Гонсало Плата в ближайшие дни приедет на медосмотр и подпишет контракт с «Динамо»

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата в ближайшее время станет игроком московского «Динамо», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, «Динамо» заплатит за 25-летнего эквадорца 12 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие дни Плата приедет для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. В сезоне-2026 он провел 32 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

До «Фламенго» Плата играл за катарский «Аль-Садд», «Вальядолид», лиссабонский «Спортинг» и эквадорский «Индепендьенте».