«Акрон» — ЦСКА: прямая трансляция РПЛ

«Акрон» и ЦСКА сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в пятницу, 28 августа. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

До начала встречи остается около часа. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 17.55 мск.

После пяти туров ЦСКА набрал 11 очков и занимает 3-е место в таблице. В предыдущем туре армейцы дома победили «Локомотив» (3:2). «Акрон» имеет 2 очка и идет 16-м, в 5-м туре тольяттинцы уступили «Крыльям Советов» (0:3).

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