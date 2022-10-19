Владимир Федотов высказался о тактике в дерби ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» прокомментировал тактику красно-синих и согласился с тем, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль двумя заменами в перерыве перевернул ход дерби, в первом тайме складывавшегося в пользу армейцев. Матч завершился вничью 2:2.

— «Спартак» вышел на игру с редко используемой при Абаскале схемой в три центральных защитника, и первые полтайма у него ничего не получалось. Вы были готовы к такой модели? Ведь это не читалось заранее.

— Да, рассматривали такой вариант. Многие команды пытаются отзеркалить нас, понимая наши сильные места. Поэтому мы предполагали такой вариант, что «Спартак» может сыграть в три защитника. Тем более он в такой формации уже выходил с «Зенитом» на Кубок, и все у него там получилось.

— Поначалу ЦСКА выглядел предельно спокойным, контролировал игру, «Спартак» же смотрелся взвинченным и перегоревшим. Вы сразу почувствовали такое состояние соперника?

— Думаю, что мы сами хорошо прессинговали, не давали поднять голову, нагнетали давление и забили. Перед голом еще был момент у Зайнутдинова, когда Денисов выбил мяч из пустых ворот головой. Команда почувствовала состояние соперника, ощутила, что у «Спартака» ничего не клеится. И в этом отношении мне очень понравились действия в первом тайме всей команды — во всем, кроме реализации. Моментов у нас было предостаточно.

— Вы много играли длинными передачами. Это был сознательный, отрепетированный ход?

— Да. «Спартак» как раз на этом отрезке сезона хорошо прессинговал большой группой футболистов. Исходя из этого, мы и приняли сознательное решение выходить из обороны длинными передачами.

— Есть ли у вас сейчас, спустя определенное время, понимание, что произошло с ЦСКА в начале второго тайма? Только ли в голе Зиньковского дело?

— Не только. Мы немножко снизили давление со стороны атакующих игроков. К тому же на этом отрезке матча стали слабо цепляться за мячи. До гола Зиньковского, несмотря на то что «Спартак» в этом фрагменте матча много владел мячом, у нас было пространство, которым мы не могли воспользоваться как в первом тайме, слишком быстро теряя мяч. Но гол, конечно, повлиял. Нокдаун мы точно получили.

— Многие сошлись во мнении, что после перерыва двумя заменами Абаскаль на какое-то время игру перевернул. Согласны с этим?

— Конечно. Раз один игрок забил, а другой, Маслов, добавил надежности в оборонительных действиях и отдал Зиньковскому голевую передачу. Нам пришлось отвечать этим же, видя, что начинаем просаживаться. Своими заменами мы сделали то же самое, отодвинули игру, начали больше прессинговать соперника уже на его половине поля. В результате сравняли счет.