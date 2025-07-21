Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир». ЦСКА получит деньги за трансфер одним платежом

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир».

Сумма сделки составит 7,5 миллиона евро. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Первый спорт».

ЦСКА получит деньги за 21-летнего полузащитника от турецкого клуба одним траншем. Файзуллаев не полетел с армейцами на матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

В сезоне-2024/25 узбекский футболист сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С клубом он стал обладателем Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.