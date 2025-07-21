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21 июля 2025, 12:49

Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир». ЦСКА получит деньги за трансфер одним платежом

Константин Белов
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир».

Сумма сделки составит 7,5 миллиона евро. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Первый спорт».

ЦСКА получит деньги за 21-летнего полузащитника от турецкого клуба одним траншем. Файзуллаев не полетел с армейцами на матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

В сезоне-2024/25 узбекский футболист сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С клубом он стал обладателем Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

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Аббосбек Файзуллаев
ФК Истанбул Башакшехир
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
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Динамо

 2
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Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
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Рубин

 2 1 1
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 2 1 0
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Оренбург

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