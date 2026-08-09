Карседо: «Спартак» был шокирован камбэком «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

— Почему сыграли хорошо только концовку? Давление было именно в этот момент.

— Соглашусь. Это соперник высокого уровня. Дело в том, что мы были шокированы камбэком соперника. В конце были лучше. Если не реализуешь моменты, то ты проигрываешь. Это футбол. Надо отдать должное сопернику, который ждал контратак.

— Не было ли желания поставить Дмитриева раньше? Он неплохо обострял игру.

— Маркиньос — это игрок, который всегда может создать. Они в паре с Дмитриевым хороши. Мы сделали это изменение. Моменты были, это футбол, надо идти дальше и побеждать в следующем туре. Хочу поблагодарить болельщиков, был аншлаг, прекрасная атмосфера. Мы чувствовали поддержку, прошу прощения за этот результат, — сказал Карседо.

«Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками занимает третье место в РПЛ после трех туров. 16 августа красно-белые в Калининграде сыграют против «Балтики» в 4-м туре.