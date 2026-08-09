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9 августа, 23:04

Карседо: «Спартак» был шокирован камбэком «Краснодара»

Федор Носов
Хуан Карлос Карседо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

— Почему сыграли хорошо только концовку? Давление было именно в этот момент.

— Соглашусь. Это соперник высокого уровня. Дело в том, что мы были шокированы камбэком соперника. В конце были лучше. Если не реализуешь моменты, то ты проигрываешь. Это футбол. Надо отдать должное сопернику, который ждал контратак.

Не было ли желания поставить Дмитриева раньше? Он неплохо обострял игру.

— Маркиньос — это игрок, который всегда может создать. Они в паре с Дмитриевым хороши. Мы сделали это изменение. Моменты были, это футбол, надо идти дальше и побеждать в следующем туре. Хочу поблагодарить болельщиков, был аншлаг, прекрасная атмосфера. Мы чувствовали поддержку, прошу прощения за этот результат, — сказал Карседо.

«Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками занимает третье место в РПЛ после трех туров. 16 августа красно-белые в Калининграде сыграют против «Балтики» в 4-м туре.

Дмитрий Воробьев и&nbsp;Жуан Батчи.«Краснодар» снова выиграл в Тушине. У «быков» три победы из трех, а Даку не спас «Спартак»

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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