«Факел» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ

«Факел» и «Ахмат» сыграют в матче 3-го тура чемпионата России в понедельник, 10 августа. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

10 августа, 19:30. Факел (Воронеж)

Матч покажет платный телеканал «Матч Премьер». Студия начнет работу в 19.00 мск, прямая трансляция встречи — в 19.25. Смотреть матч онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Факел» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

После двух туров нового чемпионата воронежцы не набрали очков и занимают 16-е место. А грозненцы с 1 очком расположились на 14-й строчке.

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