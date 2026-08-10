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Сегодня, 17:31

Квеквескири заявил, что не верит в проклятие «Динамо»

Воспитанник школы московского «Динамо» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос «СЭ» о проклятии клуба.

— Многие верят в проклятие «Динамо».

— Какое проклятие? Никакого проклятия нет.

— Почему вы так уверены?

— Я вообще в это не верю. Я верю в Бога.

— Часто ли это вам помогало? Многие читают молитвы перед выходом на поле или за день до матча.

— Думаю, он всегда рядом. Всегда с нами. Независимо от того, на футбольном ли это поле или в повседневной жизни, — сказал Квеквескири.

Среди болельщиков «Динамо» существует теория, что в 1979 году Лидия Севидова, жена советского тренера Александра Севидова, после отставки мужа из клуба предрекла, что «Динамо» больше никогда не станет чемпионом, наложив проклятие на команду. С тех пор «Динамо» ни разу не побеждало в чемпионатах СССР и России.

(Давид Петросян)

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Ираклий Квеквескири
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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