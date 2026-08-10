Квеквескири заявил, что не верит в проклятие «Динамо»

Воспитанник школы московского «Динамо» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос «СЭ» о проклятии клуба.

— Многие верят в проклятие «Динамо».

— Какое проклятие? Никакого проклятия нет.

— Почему вы так уверены?

— Я вообще в это не верю. Я верю в Бога.

— Часто ли это вам помогало? Многие читают молитвы перед выходом на поле или за день до матча.

— Думаю, он всегда рядом. Всегда с нами. Независимо от того, на футбольном ли это поле или в повседневной жизни, — сказал Квеквескири.

Среди болельщиков «Динамо» существует теория, что в 1979 году Лидия Севидова, жена советского тренера Александра Севидова, после отставки мужа из клуба предрекла, что «Динамо» больше никогда не станет чемпионом, наложив проклятие на команду. С тех пор «Динамо» ни разу не побеждало в чемпионатах СССР и России.

(Давид Петросян)