Защитник «Спартака» Ву рассказал о занятиях по изучению русского языка

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

«Как уже говорил, стараюсь учить русский каждую неделю. Сложный язык. Еще нужно время», — сказал Ву «СЭ».

Ву перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года. За красно-белых камерунец провел 34 матча и забил 4 гола.

После трех туров «Спартак» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.