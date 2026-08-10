Орлов: «В «Зените» не оказалось такого игрока, как Рейна»
Комментатор Геннадий Орлов после матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Родина» (1:2) в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока встречи. Дубль в игре оформил Артур Гарибян.
— Надо, конечно, отдать должное «Родине». Гости просто молодцы. Мне и Гарибян понравился, и, конечно, Рейна. Очень хорош! Настоящая «десятка». У него мяч не отобрать! Техничный, быстрый, системообразующий. Украшение нашего чемпионата.
Ему же 32 года? А он выдержал темп всего матча, не «просел». Ловкий, подвижный, с прекрасным видением поля, пониманием игры. Такого футболиста сегодня в «Зените» не нашлось.
Глушенков забил породистый гол, но был для своей команды не так полезен, как Рейна для «Родины». Не такой у него КПД, как у перуанца.
Так бывает в футболе. Здесь нужно говорить о недооценке соперника. На второй тайм вышли успокоившимися. Думали, без особого напряжения заберут три очка. И оказались просто не готовы к прессингу москвичей! Спохватились, а уже поздно. Вышел джокер Ерохин, но и он не спас. Не день «Зенита». Точнее, не тайм команды Семака.
Ну нельзя в таком количестве проигрывать единоборства! Так чемпионами можно и не стать. В каждом туре надо бороться за победу все 90 минут!
А тут... После хорошей прессы футболисты почувствовали, что им чуть ли не все по плечу. Главную проблему я вижу именно в неправильном настрое и менталитете после перерыва. С этим нужно что-то делать.
«Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России команда сыграет с «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0