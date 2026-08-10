Орлов: «В «Зените» не оказалось такого игрока, как Рейна»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Родина» (1:2) в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока встречи. Дубль в игре оформил Артур Гарибян.

— Надо, конечно, отдать должное «Родине». Гости просто молодцы. Мне и Гарибян понравился, и, конечно, Рейна. Очень хорош! Настоящая «десятка». У него мяч не отобрать! Техничный, быстрый, системообразующий. Украшение нашего чемпионата.

Ему же 32 года? А он выдержал темп всего матча, не «просел». Ловкий, подвижный, с прекрасным видением поля, пониманием игры. Такого футболиста сегодня в «Зените» не нашлось.

Глушенков забил породистый гол, но был для своей команды не так полезен, как Рейна для «Родины». Не такой у него КПД, как у перуанца.

Так бывает в футболе. Здесь нужно говорить о недооценке соперника. На второй тайм вышли успокоившимися. Думали, без особого напряжения заберут три очка. И оказались просто не готовы к прессингу москвичей! Спохватились, а уже поздно. Вышел джокер Ерохин, но и он не спас. Не день «Зенита». Точнее, не тайм команды Семака.

Ну нельзя в таком количестве проигрывать единоборства! Так чемпионами можно и не стать. В каждом туре надо бороться за победу все 90 минут!

А тут... После хорошей прессы футболисты почувствовали, что им чуть ли не все по плечу. Главную проблему я вижу именно в неправильном настрое и менталитете после перерыва. С этим нужно что-то делать.

«Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России команда сыграет с «Динамо».