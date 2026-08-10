Квеквескири назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири поделился мнением с «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.

— Все восхваляют «Спартак» и думают, что команда станет чемпионом.

— В принципе, у «Спартака» хорошая обойма и сильная команда. Думаю, он точно будет бороться за чемпионство.

— Кого видите фаворитом гонки за чемпионство?

— «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

— Почему?

— Три топовые команды, которые хорошо начали чемпионат. Наиболее сбалансированные составы. У них по два сильных футболиста на каждую позицию. Думаю, что до они до конца сезона способны бороться за первое место.

— «Краснодар» даже без Сперцяна и с травмированным Кордобой?

— Даже без них команда будет бороться за чемпионство.

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ после трех туров. У «Зенита» и «Спартака» по 6 очков.

Давид Петросян