Орлов — о поражении «Зенита» от «Родины»: «Меня поразила самоуспокоенность питерцев»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» проиграл «Родине» (1:2) на «Газпром Арене» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча прошла 9 августа в Санкт-Петербурге.

— Сенсация. «Зенит» неожиданно уступил дома «Родине». И ведь после первого тайма мало кто мог предположить, что все закончится поражением команды Семака, — сказал Орлов. — До перерыва питерцы полностью контролировали игру, открыли счет, могли забить гораздо больше! Переигрывали соперника по всем статьям! Но тем и хорош футбол, что порой бывает непредсказуем.

Что же произошло с командой Семака? Бросилось в глаза, что с самого начала второго тайма сине-бело-голубые начали проигрывать в единоборствах. Почему? Просто поразительно! Общее состояние команды во второй половине встречи неприятно удивило. По сути, проиграли всю борьбу... Пропустили два мяча и уже не смогли спасти ситуацию.

Этот матч вновь показал, что прежнего Барриоса мы уже не увидим. Он и в отборе уже не так хорош. И при счете 1:2 зачем-то хотел забить головой в падении. Можно было, конечно, хладнокровнее распорядиться своим моментом. Но... Он уже не ведет за собой партнеров. Да и к Венделу тоже возникают вопросы.

Семак ищет оптимальные варианты в атаке. Выпустил одновременно Фелипе Аугусто и Соболева. Что ж, главный тренер пробует что-то новое. Это нормально. Однако все упирается все-таки в психологию. Меня поразила самоуспокоенность футболистов! Мол, один забили, второй гол не за горами. Где-то расслабились, потеряли концентрацию, начали проигрывать дуэли. Что ж, как говорится, счет на табло. Поучительная игра!

«Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России команда Сергея Семака примет московское «Динамо».