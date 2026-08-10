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Орлов — о поражении «Зенита» от «Родины»: «Меня поразила самоуспокоенность питерцев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» проиграл «Родине» (1:2) на «Газпром Арене» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча прошла 9 августа в Санкт-Петербурге.

— Сенсация. «Зенит» неожиданно уступил дома «Родине». И ведь после первого тайма мало кто мог предположить, что все закончится поражением команды Семака, — сказал Орлов. — До перерыва питерцы полностью контролировали игру, открыли счет, могли забить гораздо больше! Переигрывали соперника по всем статьям! Но тем и хорош футбол, что порой бывает непредсказуем.

Что же произошло с командой Семака? Бросилось в глаза, что с самого начала второго тайма сине-бело-голубые начали проигрывать в единоборствах. Почему? Просто поразительно! Общее состояние команды во второй половине встречи неприятно удивило. По сути, проиграли всю борьбу... Пропустили два мяча и уже не смогли спасти ситуацию.

Этот матч вновь показал, что прежнего Барриоса мы уже не увидим. Он и в отборе уже не так хорош. И при счете 1:2 зачем-то хотел забить головой в падении. Можно было, конечно, хладнокровнее распорядиться своим моментом. Но... Он уже не ведет за собой партнеров. Да и к Венделу тоже возникают вопросы.

Семак ищет оптимальные варианты в атаке. Выпустил одновременно Фелипе Аугусто и Соболева. Что ж, главный тренер пробует что-то новое. Это нормально. Однако все упирается все-таки в психологию. Меня поразила самоуспокоенность футболистов! Мол, один забили, второй гол не за горами. Где-то расслабились, потеряли концентрацию, начали проигрывать дуэли. Что ж, как говорится, счет на табло. Поучительная игра!

&laquo;Зенит&raquo; проиграл &laquo;Родине&raquo; в&nbsp;3-м туре РПЛ 9&nbsp;августа 2026.«Почему питерцы проиграли всю борьбу после перерыва? Как хорош Рейна!» Орлов — о поражении «Зенита»

«Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России команда Сергея Семака примет московское «Динамо».

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ФК Зенит
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Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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