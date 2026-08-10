Орлов — о поражении «Зенита» от «Родины»: «Меня поразила самоуспокоенность питерцев»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» проиграл «Родине» (1:2) на «Газпром Арене» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча прошла 9 августа в Санкт-Петербурге.
— Сенсация. «Зенит» неожиданно уступил дома «Родине». И ведь после первого тайма мало кто мог предположить, что все закончится поражением команды Семака, — сказал Орлов. — До перерыва питерцы полностью контролировали игру, открыли счет, могли забить гораздо больше! Переигрывали соперника по всем статьям! Но тем и хорош футбол, что порой бывает непредсказуем.
Что же произошло с командой Семака? Бросилось в глаза, что с самого начала второго тайма сине-бело-голубые начали проигрывать в единоборствах. Почему? Просто поразительно! Общее состояние команды во второй половине встречи неприятно удивило. По сути, проиграли всю борьбу... Пропустили два мяча и уже не смогли спасти ситуацию.
Этот матч вновь показал, что прежнего Барриоса мы уже не увидим. Он и в отборе уже не так хорош. И при счете 1:2 зачем-то хотел забить головой в падении. Можно было, конечно, хладнокровнее распорядиться своим моментом. Но... Он уже не ведет за собой партнеров. Да и к Венделу тоже возникают вопросы.
Семак ищет оптимальные варианты в атаке. Выпустил одновременно Фелипе Аугусто и Соболева. Что ж, главный тренер пробует что-то новое. Это нормально. Однако все упирается все-таки в психологию. Меня поразила самоуспокоенность футболистов! Мол, один забили, второй гол не за горами. Где-то расслабились, потеряли концентрацию, начали проигрывать дуэли. Что ж, как говорится, счет на табло. Поучительная игра!
«Зенит» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России команда Сергея Семака примет московское «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0