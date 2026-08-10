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Сегодня, 17:06

«Динамо» объявило об аренде Маухуба в «Дубай Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эль-Мехди Маухуб.
Фото ФК «Динамо» (Москва)

Нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб на правах аренды перешел в «Дубай Юнайтед».

Соглашение с эмиратским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. В договоре предусмотрена опция выкупа.

Маухуб выступал за «Динамо» с 2024 года. В этом сезоне 23-летний марокканец ни разу не выходил на поле. В общей сложности он провел 46 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года.

После 3-х туров «Динамо» с 4 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Евгений Латышонок, Мирлинд Даку, Алексей Батраков, Артем Карпукас.Даку перешел в «Спартак», уйдут ли Батраков и Карпукас из «Локо», Латышонок в «Балтике». Таблица переходов РПЛ

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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