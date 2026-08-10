«Динамо» объявило об аренде Маухуба в «Дубай Юнайтед»

Нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб на правах аренды перешел в «Дубай Юнайтед».

Соглашение с эмиратским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. В договоре предусмотрена опция выкупа.

Маухуб выступал за «Динамо» с 2024 года. В этом сезоне 23-летний марокканец ни разу не выходил на поле. В общей сложности он провел 46 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года.

После 3-х туров «Динамо» с 4 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.