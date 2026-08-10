Квеквескири не верит в переход в «Динамо»: «Я же реалист, а не дурачок»

Бывший полузащитник «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири рассказал «СЭ» о возможном продолжении своей карьеры.

— Как вам живется без футбола?

— Нормально, я сейчас тренируюсь. Конечно, без футбола грустно и не очень хорошо. Не хватает эмоций, ощущений и драйва. Посмотрим, что будет в ближайшее время.

— Есть ли какие-то предложения из РПЛ?

— Есть, конечно. Какие-то есть. Не могу про них пока говорить.

— Московское «Динамо» все-таки мечта.

— Какое «Динамо»? Это невозможно.

— Почему?

— Я же реалист, а не дурачок.

— Может быть есть какие-то знакомые в клубе?

— Нет, я так не хочу. Надо быть реалистами ребят.

— Трансфер мечты, который вы бы хотели?

— Нет такого слова «трансфер мечты». Я бы хотел продолжить играть в футбол, потому что я это могу. Мне это позволяет здоровье, отношение к футболу. Мне еще есть, что доказать и показать. Прежде всего именно себе, — сказал Квеквескири.

Ранее «СЭ» сообщал, что 36-летний Квеквескири может продолжить карьеру в «Акроне».

(Давид Петросян)