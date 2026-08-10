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Сегодня, 17:14

Квеквескири не верит в переход в «Динамо»: «Я же реалист, а не дурачок»

Бывший полузащитник «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири рассказал «СЭ» о возможном продолжении своей карьеры.

— Как вам живется без футбола?

— Нормально, я сейчас тренируюсь. Конечно, без футбола грустно и не очень хорошо. Не хватает эмоций, ощущений и драйва. Посмотрим, что будет в ближайшее время.

— Есть ли какие-то предложения из РПЛ?

— Есть, конечно. Какие-то есть. Не могу про них пока говорить.

— Московское «Динамо» все-таки мечта.

— Какое «Динамо»? Это невозможно.

— Почему?

— Я же реалист, а не дурачок.

— Может быть есть какие-то знакомые в клубе?

— Нет, я так не хочу. Надо быть реалистами ребят.

— Трансфер мечты, который вы бы хотели?

— Нет такого слова «трансфер мечты». Я бы хотел продолжить играть в футбол, потому что я это могу. Мне это позволяет здоровье, отношение к футболу. Мне еще есть, что доказать и показать. Прежде всего именно себе, — сказал Квеквескири.

Ранее «СЭ» сообщал, что 36-летний Квеквескири может продолжить карьеру в «Акроне».

(Давид Петросян)

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ФК Динамо (Москва)
Ираклий Квеквескири
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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