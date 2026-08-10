Абаскаль — о переходе Даку в «Спартак»: «У него есть хорошие шансы помочь команде»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего Мирлинда Даку в московский клуб.

«В «Рубине» у него все было хорошо, но в «Спартаке» все иначе. Если он сможет преодолеть первоначальное давление, у него есть хорошие шансы помочь команде», — сказал Абаскаль «СЭ».

28-летний албанец дебютировал за «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

С лета 2023 года Даку выступал за «Рубин», забил за казанский клуб 38 голов и отдал 13 результативных передач.