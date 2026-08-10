«Динамо» планирует приобрести двух новичков

Как стало известно «СЭ», в летнее трансферное окно «Динамо» планирует приобретение двух новичков — футболистов, играющих на флангах атаки.

Недавно клуб по истечении контракта покинул полузащитник Муми Нгамале, а нападающий Эль-Мехди Маухуб близок к переходу в «Дубай Юнайтед» на правах аренды.

«Динамо» в трех турах РПЛ набрало четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 16 августа бело-голубые сыграют на выезде с «Зенитом» в 4-м туре чемпионата России.