Нападающий «Ростова» Сулейманов — об урагане в регионе: «Какой-то апокалипсис, куча деревьев на дороге»

Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов назвал апокалипсисом ураган в области в конце июля.

25 июля в Ростовской области произошло стихийное бедствие. Из-за повреждения инфраструктуры «Ростов Арены» матч 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА был перенесен в Москву.

«У меня недавно родился второй ребенок, жена сидит с обоими детьми. Когда я был с ними, то была какая-то помощь. Я уехал на три дня в данный момент, а в итоге оказалось, что меня дома не было 10 дней. Мы приехали после игры с «Оренбургом», сажусь в машину, чтобы поехать с базы, и смотрю: какой-то апокалипсис, куча деревьев на дороге. И потом мы узнали, что произошло со стадионом», — приводит слова Сулейманова ТАСС.

Матч 3-го тура между ЦСКА и «Ростовом» завершился со счетом 0:0. ЦСКА (5 очков) занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» с 4 очками поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет против «Факела», а «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Обе игры пройдут 15 августа.