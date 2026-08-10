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Нападающий «Ростова» Сулейманов — об урагане в регионе: «Какой-то апокалипсис, куча деревьев на дороге»

Сергей Филин

Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов назвал апокалипсисом ураган в области в конце июля.

25 июля в Ростовской области произошло стихийное бедствие. Из-за повреждения инфраструктуры «Ростов Арены» матч 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА был перенесен в Москву.

«У меня недавно родился второй ребенок, жена сидит с обоими детьми. Когда я был с ними, то была какая-то помощь. Я уехал на три дня в данный момент, а в итоге оказалось, что меня дома не было 10 дней. Мы приехали после игры с «Оренбургом», сажусь в машину, чтобы поехать с базы, и смотрю: какой-то апокалипсис, куча деревьев на дороге. И потом мы узнали, что произошло со стадионом», — приводит слова Сулейманова ТАСС.

Матч 3-го тура между ЦСКА и «Ростовом» завершился со счетом 0:0. ЦСКА (5 очков) занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» с 4 очками поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет против «Факела», а «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Обе игры пройдут 15 августа.

Источник: ТАСС
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Тимур Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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